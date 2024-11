Im südkoreanischen Busan beginnt an diesem Montag die mutmaßlich finale Verhandlungsrunde für das geplante UN-Plastikabkommen. Insgesamt sieben Tage werden Delegierte aus über 170 Staaten die letzten Details über ein Abkommen aushandeln, welches die wachsende Plastikverschmutzung in den Meeren und an Land mit verbindlichen Vorgaben aufhalten soll.