Die Automobilindustrie gilt als Schlüsselindustrie der deutschen Wirtschaft. Durch die Umstellung auf E-Autos, die zunehmende Konkurrenz aus China und Umweltzerstörungen steckt sie jedoch in tiefen Umbrüchen mit Folgen für ein gesamtes ökonomisches Kapillarsystem. Um diese Auswirkungen für die Wirtschaft in Deutschland abschätzen zu können, haben die TU Ilmenau in Thüringen und TU Cottbus-Senftenberg in Brandenburg das Forschungsforum Mobilitätsökonomik gestartet.