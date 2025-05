"Wenn die Strompreise in Bayern oder Baden-Württemberg um 0,1 Cent pro Kilowattstunde steigen, dann kräht da kein Hahn nach", sagt Energiepolitik-Professor Hirth und meint die normalen Kleinverbraucher. "Aber für die ganz energieintensive Industrie – also Chemie, Alu, Kupfer, Zement, Elektro, Stahl – die verbrauchen so viel Strom, und für die ist der Großhandelspreis so wichtig, dass selbst so kleine Änderungen für die ganz schön schmerzhaft wären."

Industriepolitisch wäre es aus Hirths Sicht deshalb verständlich, solche Branchen vor steigenden Strompreisen zu schützen, zum Beispiel indem man ihnen den Verlust durch den höheren Strompreis am Jahresende einfach ausgleicht. "Das Charmante ist: Durch die Gebotszonenteilung wird so viel Geld frei in Form von gesunkenen Redispatch-Kosten und in Form von sogenannten Engpasserlösen, dass dieses Geld locker verwendet werden könnte, um die Schwerindustrie auf den Status Quo finanziell glattzustellen", sagt Lion Hirth.

Im ENTSO-E-Bericht wird berechnet, dass eine Aufteilung von Deutschland (und Luxemburg) in fünf Zonen die effektivste Lösung wäre. Diese neue Konfiguration des Marktes würde laut der Untersuchung in jedem Jahr, das so wie 2025 ist, einen "Marktwohlstand" von 339 Millionen Euro bringen. Allerdings müssten dafür etwa 2,4 Milliarden Euro für die Umstellung aufgebracht werden. Ein Reingewinn wäre also erst nach etwa sieben Jahren erreicht, allerdings könnten von Beginn an Netzstabilität und Effizienz der Stromverteilung steigen.

Dass eine einzige Gebotszone für ganz Deutschland jedenfalls nicht zukunftsfähig ist, glaubt auch Energiepolitik-Professor Hirth, dafür seien die Ambitionen bei Wind- und Solarausbau, Elektrifizierung, Batterien und intelligenten Verbrauchsgeräten zu groß. "Ich vermute, wenn wir als Deutschland an einer einheitlichen Gebotszone festhalten, dann wird das dazu führen, dass wir nicht nur den Strommarkt stückweise immer weiter rückabwickeln werden, sondern auch sehr viel länger an Großkraftwerken festhalten werden müssen, den Batterieausbau abbremsen müssen und auch den Elektroauto- und erneuerbaren Energiezubau in vielen Regionen ausbremsen werden müssen. Und das wäre ziemlich bitter aus meiner Sicht."

Nur eine Zone für ganz Deutschland ist Hirth und anderen Wissenschaftlern nach zu groß und unflexibel. Allerdings geht ihnen die Aufteilung in fünf Zonen letztendlich noch gar nicht weit genug. Eine noch viel kleinteiligere sogenannte nodale Strompreisbildung (also unterschiedliche Preise von Knotenpunkt zu Knotenpunkt) wäre demnach noch besser. In Ländern Nord- und Südamerikas, Asiens und Ozeaniens ist sie längst etabliert.

"International gibt es eben diese Erfahrung mit Local Marginal Pricing, oft als Nodal Pricing beschrieben", erklärt Karsten Neuhoff, Leiter der Abteilung Klimapolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und Professor für Energie- und Klimapolitik an der TU Berlin. "Was brauche ich, damit Endkunden sich beteiligen, ihre Flexibilität einbringen und damit selber profitieren und dem System insgesamt nützen? Und das geht eben mit lokalen Marktplätzen, wo ich vor Ort den Preis sehe, auf den ich reagiere oder mit Hilfe meines Stromvertriebs reagieren kann. Und dann können wir eben die internationale Erfahrung von Nodal Pricing nutzen und es adaptieren für unser Stromsystem in Deutschland und in Europa."