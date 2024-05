Aber genau diesen Sauerstoffverlust auszugleichen oder rückgängig zu machen, könnte aus Sicht der Forschungsgruppe schlimme Folgen bezüglich des Thalliums haben. Denn das giftige Metall wird von Sulfiden im Sediment gebunden. Bei einer Erhöhung des Sauerstoffgehalts verringern sich aber diese Sulfide.

Es sei daher besorgniserregend, sagt Mitautorin Colleen Hansel, leitende Wissenschaftlerin in der Abteilung für Meereschemie und Geochemie des WHOI, "dass die jüngsten Bestrebungen, das Anoxieproblem in der Ostsee zu lösen, darin bestehen, Sauerstoff in das Bodenwasser zu pumpen. Diese Sauerstoffanreicherung der Ostsee wird wahrscheinlich zur Freisetzung von Thallium und anderen sulfidhaltigen Metallen wie Quecksilber in das darüber liegende Meerwasser führen, wo sie sich in Fischen bis zu toxischen Werten anreichern könnten."

Ostsee: Wunsch nach Koexistenz von Menschen und Meereslebewesen

Für den Dänen Sune Nielsen ist klar, dass es in der Ostsee noch drängendere Probleme als die nun nachgewiesene Thallum-Verschmutzung gibt. Für ihn besteht aber kein Zweifel daran, "dass wir dringend etwas tun müssen, um die Ostsee wieder in einen Zustand zu versetzen, in dem Menschen und Meereslebewesen auf natürliche Weise koexistieren können."