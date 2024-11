Augen auf beim Vögel füttern! Zu diesem Schluss kommt man, wenn man sich eine Studie aus Dänemark anschaut, die die Wirkung von Vogelfutter und des darin enthaltene Phospors untersucht hat. Die Forschungsarbeit zeigt, dass der zusätzliche Phosphor aus dem Futter über die Ausscheidungen der Wildtiere über die Futterstelle hinaus verbreitet wird und so das Ökosystem beeinflussen kann.

Bildrechte: IMAGO / blickwinkel Zum anderen wird belegt, dass an den Futterstellen selbst der Phosphor-Eintrag ähnlich hoch ist wie dort, wo der Mensch damit düngt. Bei zu viel Phosphor im Boden kann er in Gewässer eingespült werden und sorgt dort schlimmstenfalls zur Eutrophierung, also der Zunahme von Nährstoffen in ursprünglich nährstoffarmen Gewässern. Das kann zu Fischsterben, Algenblüte, Verschwinden der Biodiversität führen.

Körner, Samen Nüsse: ein gigantischer Markt

Vogelfutter-Anbieter setzen auf verschiedene Zusammensetzungen von Nüssen, Kernen, Samen und Körnern: Das reicht von Sonnenblumenkernen über Hirse zu Haselnüssen, Erdnüssen, bis zu den Samen des Nigerkrauts (Ramtillkraut oder Gingellikraut) und Weizenfuttermischungen, die in verschiedensten Ländern produziert werden. Verschiedene Zusammensetzungen sollen unterschiedliche Vogelarten anlocken. Aber egal, welche Mischung schlussendlich im Vogelhäuschen landet: Für den Anbau wird Phosphor als Düngemittel genutzt, der aus Gesteinsvorkommen in Marokko, den USA, China, Jordanien und Südafrika stammt und in die jeweiligen Anbaugebiete geschafft werden muss.

Bildrechte: IMAGO / imagebroker Wer beim Einkaufen die eine oder andere Tüte mit Vogelfutter mitnimmt, ahnt nicht, wie groß der Vogelfutter-Markt ist. Beispiel Großbritannien: Allein 2022 wurden im Vereinigten Königreich 345 Millionen Pfund für Vogelfutter ausgegeben. Das entspricht etwa 150.000 Tonnen Saatgutmischungen. Davon könnten sich theoretisch 196 Millionen Meisen, Rotkehlchen und Finken ernähren – und damit weit mehr Exemplare als tatsächlich vorhanden. Damit lieget UK deutlich vor Deutschland, wo laut Zoofachhandel im Jahr 2023 161 Millionen Euro für Wildvogelfutter ausgegeben wurden.

Die Studie der Arhus-Universität in Dänemark weist entsprechend darauf hin, dass auch Nagetiere, Hasen und Huftiere viel von dem Futter fressen, das Menschen Vögeln zur Verfügung stellen. Kameras an 259 Futterstationen für Wildvögel in Südengland zeigten einer Studie von 2015 zufolge, dass tatsächlich 67 Prozent des Getreides nicht von Vögeln, sondern zum Beispiel von Säugetieren gefressen wurden, die dann ebenfalls die Nährstoffe aus dem Vogelfutter außerhalb der Futterstellen verteilen.

Vögel füttern – gut für die Natur?

Ist diese gut gemeinte Vogel-Futterfreude denn tatsächlich im Sinne der Natur? Studienautor Andrew J. Abrahams aus Dänemark sieht das Vögelfüttern anhand seiner Analyse skeptisch. Für ihn könnte man angesichts der versteckten Kosten wie Abbau und Transport von Phosphor und Nebenwirkungen, wie den zusätzlichen Eintrag von Phosphor in die Natur, unser Vogelfütter-Verhalten überdenken.