Wichtig ist auch die Futterstelle selbst: Nabu und andere Vogelschutzorganisationen warnen davor, dass Vogelhäuschen zu nah an Bäumen oder Sträuchern aufgebaut werden, die jagenden Katzen einen Angriff auf die fressenden Vögel ermöglichen. Besser sollte die Futterstelle so positioniert werden, dass die Vögel bei der Fütterung einen guten Überblick in die Umgebung haben und so Räubern wie Katzen, Füchsen oder Waschbären entkommen können.