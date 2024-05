Die Forscher erklären sich das damit, dass Wetterstationen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch in ihren Kinderschuhen steckten. Zum einen war das Messnetz noch nicht groß und dicht, vor allem in entlegenen Regionen gab es keine Stationen. Und zum anderen waren viele Stationen wahrscheinlich noch nicht gut genug vor Sonneneinstrahlung geschützt, sodass sie zu hohe Temperaturen maßen. Im Vergleich zur Baumringmethode wiesen die Messwerte von 1850 bis 1900 jedenfalls durchschnittlich 0,24 Grad zu viel auf, zumindest in Sommern auf der Nordhalbkugel.

Kälteste Phase war im 6. Jahrhundert, heißeste Phase ist jetzt

Wann aber war es nun besonders kalt und besonders warm? Gut zu sehen in den Daten der Baumringe sind die Jahre der sogenannten "Kleinen Eiszeit". Besonders Anfang des 17. und Anfang des 19. Jahrhunderts waren die Sommer auf der Nordhalbkugel vergleichsweise kalt. Noch kälter muss es aber mehr als 1.000 Jahre vorher gewesen sein, in der "Kleinen Antiken Eiszeit", die so klein nicht war und in Europa das "dunkle Mittelalter" einläutete.

Unter den kältesten zehn Sommern seit Christi Geburt sind tatsächlich ganze sechs zu finden, die zwischen 536 und 546 liegen. Damals muss es mehrere große Vulkanausbrüche gegeben haben, wie Wissenschaftler herausfanden, den ersten 536 wahrscheinlich auf Island, dann einen in Äquatornähe und dann noch einen dritten. Dabei wurde so viel Material in die Atmosphäre geschleudert, dass die Sonnenstrahlen nur noch schwer durchkamen. Es war die kälteste Zeit auf der Nordhalbkugel seit Christi Geburt.