Durch den Zweiten Weltkrieg und große Übungsgelände der Sowjetarmee in der DDR sind viele Flächen – besonders in Ostdeutschland – mit Munition belastet. Das wirkt sich direkt auf die Löscharbeiten aus. "Was wir hier wieder in Treuenbrietzen sehen: Es handelt sich um eine Fläche, die mit Munition belastet ist. Feuerwehrleute müssen hier aus Sicherheitsgründen mindestens 500 Meter Abstand zur Feuerfront halten", sagt Forstwissenschaftler Müller. "Deswegen kann man dort nicht so schnell löschen, wie das anderswo der Fall ist. Daher werden diese Waldbrände so groß. Fast alle großen Waldbrände über zehn Hektar der vergangenen Jahre waren auf munitionsbelasteten Flächen."

Es sieht spektakulär aus, wenn Hubschrauber über brennenden, rauchenden Waldflächen gegen die Flammen kämpfen. Doch sie allein können keine Waldbrände löschen. "Man kann im Grunde mit einem Hubschrauber oder anderen Luftfahrzeugen einen Waldbrand überhaupt gar nicht löschen", erklärt Forstwissenschaftler Müller." Man werfe nur ein bis zwei Liter Wasser pro Quadratmeter, das sei vergleichsweise wenig. Trotzdem habe es 'einen Rieseneffekt'. "Das Wasser unterbricht ein Vollfeuer in den Kronen und lässt es zu einem Bodenfeuer zusammenbrechen", erläutert der Experte, der selbst schon Waldbrände in Brandenburg mit gelöscht hat. "Auf einmal sinkt die Temperatur an der Feuerfront durch den Wasserabwurf. Das ist die Chance für die Bodenkräfte an die Feuerfront heranzurücken und das Bodenfeuer auszumachen und anzuhalten. Denn wenn das Bodenfeuer aus ist, gibt es auch kein Feuer in den Baumkronen mehr. "Selbstständige Kronenfeuer gibt es in Deutschland nicht."