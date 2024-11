Im amerikanischen Wahlkampf spielte das Klima keine Rolle. Oder, und das ist traurig genug, das Klima spielte lediglich eine indirekte Rolle. Wenn Donald Trump vom aufziehenden "goldenen Zeitalter" Amerikas spricht, meint er die Wirtschaft, steigende Einkommen vor allem, aber auch die uneingeschränkte Förderung fossiler Brennstoffe. Nach allem, was wir wissen, glaubt Trump nicht an den Klimawandel, das jedenfalls sagte er vor und während seiner ersten Präsidentschaft. Im Wahlkampf 2024 spottete er über das Thema: "Es wird etwas mehr Grundstücke am Wasser geben, okay?"