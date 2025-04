2023 hat im Rahmen des Verbundprojektes ZOWIAC (Zoonotische und wildtierökologische Auswirkungen invasiver Carnivoren) ein Team rund um den Parasitologen Sven Klimpel das Jagdverhalten von Waschbären in ausgewählten Naturschutzgebieten untersucht . Die Ergebnisse zeigten, dass die invasiven Raubtiere in bestimmten Gebieten eine bestandsbedrohende Auswirkung auf unterschiedliche, teilweise stark gefährdete Amphibien- und Reptilienarten haben.

"Wir konnten mittels modernster genetischer Analysemethoden eindeutig nachweisen, dass Grasfrösche, Erdkröten und Gelbbauchunken zu den Beutetieren von Waschbären zählen", erklärte Klimpel damals. Fraßspuren um die Laichgründe deuteten zudem darauf hin, dass Waschbären dazu fähig sind, Erdkröten vor dem Verzehr zu häuten, um deren Giftdrüsen auszuweichen. "In einem Naturschutzgebiet in Osthessen wurden in einer Stunde über 400 gehäutete Kröten gezählt – ein wirklich deprimierender Rekord", sagte Timo Spaniol, Gebietsbetreuer vom Nabu.

In weitergehenden Laboruntersuchungen an der Goethe-Universität konnte damals der Nachweis erbracht werden, dass Waschbären auch einheimische Schlangen erbeuten – in den Mageninhalten der Tiere wurden Gewebereste und Knochen von Ringelnattern gefunden. Auch eine während der Eiablage gefressene seltene Äskulapnatter wurde entdeckt. Annette Zitzmann von der Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen zeigte sich alarmiert: "Es wurde Waschbär-DNA sowohl auf der Schlange als auch an den geöffneten Eiern nachgewiesen. Die Äskulapnatter ist sehr selten und wird in den Roten Listen als 'stark gefährdet' eingestuft. Naturschutzrechtlich ist sie streng geschützt."