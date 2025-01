Neben seiner Funktion als Energieträger bietet sich Wasserstoff, wie Batterien, auch als Energiespeicher an. Oder anders gesagt: Erneuerbare Energien und Wasserstoff werden am besten immer zusammen gedacht. Nicht nur in Bezug auf die Energiewende, sondern weitergedacht hin zum Betrieb von Wärmepumpen auch in Sachen Wärmewende. Wasserstoff ist dabei nicht nur ein Thema für Industriebetriebe, sondern auch für alle, denen an einer unterbrechungsfreien Nutzung von Waschmaschine und Fernsehapparat gelegen ist: Neugebaute Gaskraftwerke sollen künftig mit Wasserstoff betrieben werden können, um bei Bedarf – also etwa bei einer Dunkelflaute – in die Bresche zu springen und die Notwendigkeit von Stromimporten zu minimieren.