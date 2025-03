Bildrechte: Fraunhofer IWU | Referenzfabrik.H2

21. März 2025, 14:11 Uhr

Das in Chemnitz, Dresden und Zittau ansässige Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) zeigt auf der am 31. März beginnenden Hannover Messe ein schon praxiserprobtes containergroßes System, das überschüssige erneuerbare Energien zuerst in Wasserstoff umwandelt und aus diesem später bei Bedarf Strom erzeugt. Laut Fraunhofer IWU können ganze Krankenhäuser oder Sportzentren mit so einem Wasserstoff-Microgrid ihre Stromversorgung absichern und netzunabhängig machen.