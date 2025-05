Bildrechte: IMAGO Wie geht es den Bienen in Deutschland? Für Dr. Ilka Emmerlich von der Universität Leipzig ist es bei der Betrachtung von Bienenvorkommens wichtig zwischen Wildbienen und staatenbildenden, von Menschen gehaltenen Bienen zu unterscheiden. "Als Nahrungsopportunisten fliegen sie die verschiedensten Blüten an, bevorzugen dabei jedoch Massentrachten und verhalten sich blüten- und pflanzenstet. Das heißt, sie fliegen solange eine Tracht an, bis von dort kein Nektar mehr eingetragen werden kann."

Und das unterscheidet sie ganz klar von den Wildbienen, die Nahrungsspezialisten sind. Das bedeutet laut Dr. Emmerlich: "Wildbienen sammeln Nektar häufig nur an wenigen oder nur an einer einzigen Pflanze, und wenn diese Pflanze fehlt, gibt es auch diese auf sie spezialisierte Wildbienen nicht mehr. "In Deutschland sind etwa 600 Wildbienenarten bekannt, von denen bereits 40 Arten ausgestorben und über 50 Prozent gefährdet sind."

Honig-Ertrag in Deutschland deckt nur 37 Prozent ab

Wie steht es denn um den Bestand in Deutschland bei den Nutzbienen? "Trotz circa einer Million gehaltener Honigbienenvölker in Deutschland im Jahr 2024 deckt deren Honigertrag lediglich 37 Prozent der Selbstversorgung ab," sagt Tierärztin Emmerlich, an der Uni Leipzig die Lehrverantwortliche Fach Bienenkrankheiten. Und das, obwohl Imkern als naturnahes Hobby viele Menschen begeistert, führt die Forscherin aus und verweist auf steigende Beliebtheit in der Stadt, wo auf Balkonen und Dächern Honigbienenvölkern gehalten werden.

Bienen weltweit: Brummt es da besser?

Und wie steht es um den weltweiten Bienenbestand? Dr. Julia Dittes, ebenfalls Tierärztin an der Veterinärmedizinischen Fakultät in Leipzig, beschreibt die Situation der Bienen global ähnlich: "Seit 1961 steigt die absolute Anzahl gehaltener Honigbienenvölker jährlich weltweit an, auch wenn heute keine deutlichen Anstiege mehr zu verzeichnen sind." Dr. Dittes verweist auf das Jahr 2023: "Weltweit gab es insgesamt 102,06 Millionen Honigbienenvölker, die je nach geographischer Region unterschiedlich gehalten und betreut werden. In afrikanischen Staaten werden eher Top Bar Hives verwendet und Bienenstöcke hängend in Bäumen oder Gestellen angebracht. In Europa werden dagegen die Bienenvölker in Magazinbeuten auf Beutenböcken auf dem Boden gehalten."

Bienen kämpfen überall mit den gleichen Problemen

Bienen haben es den Wissenschaftlerinnen zufolge weltweit mit einem unterschiedlich starken Grad der Bebauung, landwirtschaftlicher Nutzung und Verfügbarkeit von blühenden Pflanzen zu tun. Weltweit geht man von mehr als 20.000 Wildbienenarten aus, die Blumen bestäuben, allein in Europa sind es 2.000. Julia Dittes verweist auf den Anstieg der Arten, die auf der roten Gefährdungsliste aufgeführt werden, darunter zahlreiche Wildbinen-Arten. "Vor allem die intensive Landwirtschaft mit Monokulturen und die vor allem unsachgemäße Anwendung von Pestiziden schränken Lebensräume und Nahrungsangebot ein und verdrängen Arten." Weitere Faktoren sind ihr zufolge Rodung von Waldflächen und die globale Verstädterung. Hier entfallen Lebensräume und damit einher geht eben auch der Verlust von Wildbienen-Arten.

Hilfe für die Bienen