Weltweit schrumpfen viele der rund 275.000 Gletscher mit alarmierender Geschwindigkeit, sowohl im Gebirge als auch in den polaren Regionen. Gemessen und berechnet werden kann die Massenbilanz von Gletschern, also wie viel Masse sie hinzugewinnen oder verlieren, in "Metern Wasseräquivalent" (Abkürzung: "m w.e."). Ein Meter Wasseräquivalent bedeutet in der Veranschaulichung, der Gletscher hat auf seiner gesamten Grundfläche umgerechnet eine Wasserschicht von einem Meter Höhe verloren. Bei nur einem Quadratmeter Grundfläche wäre das schon Wasser mit der Masse von einer Tonne, bei einem Quadratkilometer Grundfläche ist es eine Megatonne Wasser.