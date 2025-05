Beim Wiedereintritt der Hightech-Geräte in die Erdatmosphäre verglühen diese, es entstehen metallische Aerosolpartikel. Das Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES) in den USA hat modelliert, wie sich diese Partikel – namentlich Aluminiumoxid – auf die Stratosphäre, die zweite Schicht der Atmosphäre vom Erdboden aus gesehen, auswirkt. Die Arbeit des Forschungsteams um Chris Maloney legt nahe, dass sich bis ins Jahr 2040 zehntausende Tonnen Aluminiumoxid in der Stratosphäre ablagern könnten. So viel, dass sich das Klima ändern könnte, besonders an den Polen.