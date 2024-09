Temperaturrekord 2024: Heißester Sommer – alle Daten im Überblick

06. September 2024, 12:51 Uhr

Deutschland kam in diesem meteorologischen Sommer relativ glimpflich davon, was Hitze anging. Aber in großen Teilen Europas und der Welt war das anders. Und so geht der Sommer 2024 als weltweit wärmster in die Aufzeichnungen ein. Und auch das ganze Jahr 2024 ist auf dem besten Weg, das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen zu werden. Der Vorsprung vor 2023 ist beträchtlich.