Schon als Kind war ich begeistert von Wetterphänomenen. Als wir für zehn Jahre in Bayern lebten, sah ich mein erstes Eisnebelhalo. Wir fuhren immer auf den Pass, dort waren die Bedingungen ähnlich wie am Erzgebirgskamm. Der Nebel floss aus dem Tal über den Sattel und löste sich in Eiskristalle auf. Traumhaft. Als wir schließlich dort weggezogen, war ich ganz traurig und dachte 'oh je, jetzt siehst Du nie wieder Eisnebelhalos in deinem Leben'. Für meine Arbeit kam ich dann auf den Fichtelberg und merkte: hier gibt es auch Eisenbelhalos. Sie sind sogar viel größer als in Bayern. Da habe ich mich so gefreut.