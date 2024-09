Das Hochwasser zu Weihnachten 2023 – mit den bedrohlichen Pegelständen entlang des Rheins und vielen überfluteten Feldern in Niedersachsen – haben die meisten wahrscheinlich schon vergessen. Es war ohne größere Schäden relativ glimpflich ausgegangen. Aktueller dürften noch die Erinnerungen an die überfluteten Orte in Bayern und Baden-Württemberg sein. Gerade dreieinhalb Monate ist das her. Jetzt stehen Teile von Österreich, Tschechien und Polen unter Wasser infolge einer Vb-Wetterlage. Ist diese Häufung extremer Niederschläge und Hochwasser eine Folge des Klimawandels?