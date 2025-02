Der Index basiert auf der gesundheitlichen Bewertung von sogenannten PM10- und PM2,5-Tagesmittelwerten. PM2,5-Werte über 50 gelten dabei als "sehr schlecht". Bei PM10 hingegen liegt die Grenze von "sehr schlecht" bei 100 und Werte von 51 bis 100 fallen in die Kategorie "schlecht". Hier finden Sie die Berechnungsgrundlagen.

Hochdruckgebiet sorgt für "Glocke"

Die Ursache für die hohen Feinstaubwerte ist unter anderem die Wetterlage, erklärt Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst. Mit Hoch Elvira hatte es zuletzt eine anhaltende winterliche Hochdruckwetterlage gegeben und zusätzlich sei kein Regen gefallen, um die Partikel asuzuwaschen. "Nordostdeutschland ist von einem Hochdruckgebiet über Nordost-Europa beeinflusst", erläutert Hansen. Deshalb gebe es insgesamt wenig vertikalen Austausch. "Das heißt, der Feinstaub der natürlich bodennah produziert wird, entweicht nicht in größere Höhen und wird nicht durchmischt mit anderen Luftmassen."

Tatsächlich wäre die Luft reiner, so Hansen, wenn es eine Westwetterlage mit wechselnden Fronten und Luftmassen gäbe, die vom Atlantik kämen, wo ja kein Feinstaub produziert werde. Und gerade im Winter kühle die Luftmasse bodennah sehr stark aus. "Kalte Luft ist einfach schwerer als wärmere Luft. Das heißt, wir haben unten kalte Luft, darüber relativ gesehen wärmere Luft und dies führt dazu, dass der vertikale Austausch fehlt." Die kalte Luft bleibt also am Boden und die wärmere Luft in größeren Höhen. Dieses Phänomen wird auch als Inversion bezeichnet, erläutert der DWD-Meteorologe.

Experte: "Mehr Feinstaub als an Neujahr"

"Inversion meint eine Umkehrung der normalen Temperaturschichtung", so Hansen. Und normalerweise sei es eben unten am Boden wärmer als oben, denn wenn man in der Atmosphäre nach oben gehe, werde es kälter. "Wenn nun bei einem Hochdruckgebiet in Bodennähe kalte Luft lagert und darüber mildere Luftmassen liegen, dann ist das eine Umkehrung dieser Normalen. Also wir haben wir haben aktuell durchaus eine Inversion." Eine derart stabile Luftschichtung, wie sie zuletzt vorgelegen habe, sei fast zwangsläufig mit einer Inversion verbunden, erklärt der Meteorologe.

Bildrechte: Sophie Mildner/MDR