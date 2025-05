Das Wetter ist chaotisch – so chaotisch, dass schon kleinste Fehler in der Ausgangslage Prognosen in die Irre führen können. Diese Erkenntnis, bekannt als "Schmetterlingseffekt", führte zur bisherigen Annahme: Halbwegs verlässliche Wettervorhersagen sind nicht länger als zwei Wochen möglich. "Längerfristige Prognosen hängen ganz stark von der Wetterlage ab", sagt MDR-Diplom-Meteorologe Florian Rost. "Bei einer stabilen Hochdrucklage kann man tatsächlich mal einen ganz guten 14-Tage-Trend bekommen. Bei unbeständigen Wetterlagen, wie beispielsweise einem Höhentief, das unkontrolliert durch die Atmosphäre wabert, sind schon die nächsten 48 Stunden ein Glücksspiel."

Idee der Studie war nun, diese Startdaten mit Hilfe von KI leicht zu verändern, um das Modell in die "richtige" Richtung zu lenken – und damit eine Prognose zu erzeugen, die dem realen Wetter näherkommt. Die gemachten Veränderungen waren dabei nur klein, typischerweise in der Größenordnung der natürlichen Unsicherheiten in Wetterbeobachtungen. Sie zeigten aber klare physikalische Muster: stärkere Aufwinde in der Innertropischen Konvergenzzone, trockenere Luft in den Subtropen oder kühlere Temperaturen über bestimmten Meeresregionen. Im Mittel entsprachen die Änderungen einer verstärkten Hadley-Zelle – einem Zirkulationsmuster innerhalb der Troposphäre zwischen dem subtropischen Hochdruckgürtel und dem Äquator –, was laut Studie plausibel und meteorologisch sinnvoll sei.