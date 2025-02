Es mag jetzt nicht zwangsläufig einleuchtend sein, warum in einer ganz normalen Winternacht vor einer ganz normalen Winternacht gewarnt wird. Die Frage ist aber eben, was dieses ganz normal nun eigentlich heißen soll. Denn dass es im Februar minus zehn Grad oder kälter wird, ist zwar in Vergessenheit geraten, aber in großen Teilen Deutschlands nicht ungewöhnlich. Allerdings entspricht es trotzdem nicht dem langjährigen Mittel, was eher knapp unter null liegt, erklärt Meteorologe Robert Scholz vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Und statistisch ist nur das Mittel ganz normal: "Im Winter zwischen null und minus zehn Grad, da gibt es eine Warnung vor leichtem Frost und die Warnung unter minus zehn Grad ist eine sogenannte markante Warnung. Bei Menschen kann es sein, dass Unterkühlungen auftreten oder das Wasserleitungen einfrieren."