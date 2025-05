Der Bundesverband Windenergie (BWE) hat für eine Berechnung des Materialabriebs die Firmen befragt, die die Rotorblätter reparieren: "Und die geben Werte so zwischen zwei und drei Kilogramm pro Anlage an", so Steffen Czichon. Dies decke sich auch mit den Ergebnissen einer Masterarbeit der Universität Hannover und des IWES, die kürzlich erschien. Auch hier wurden die Reparaturberichte von drei Windparks analysiert: "Und auch da kommen Werte raus, die ungefähr in dem Bereich liegen. Also ein, zwei, drei Kilogramm pro Anlage scheinen da realistisch zu sein."

Laut der Waldbürger-Initiative würden sich die erodierten Partikel zudem bis zu 100 Kilometer weit um das Windrad verteilen. Woher die Angabe der 100 Kilometer Umkreis stammen, wird nicht genau angegeben. "Ich kann mir schwer vorstellen, wie so etwas gemessen werden soll", sagt Rotorblatt-Experte Steffen Czichon. Zumal man bei einem solchen Umkreis zu einer Verteilungsfläche käme, die größer ist als das Land Brandenburg. "Dann kann man sich vorstellen, dass das nicht mehr so viel ist, was dann in 100 Kilometern Entfernung ankommen kann", so Czichon. "Denn man kann es sich ja nicht so vorstellen, dass der Partikelabrieb wie in so einem kleinen Sack 100 Kilometer transportiert wird und da an einer Stelle abgelegt wird."