Als Beleg verweist die Thüringer "Waldbürger-Initiative" dabei unter anderem auf ein Dokument der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages (WD). Der dort angegebene gesamte Materialabtrag von 1.395 Tonnen pro Jahr für alle Windkraftanlagen in Deutschland ist laut Steffen Czichon, Leiter der Abteilung Rotorblätter am Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (IWES), jedoch eine "sehr grobe obere Abschätzung", denn die Wissenschaftler sollten zum grundlegenden Verständnis des Problems eine vereinfachte Hochrechnung durchführen, heißt es auch in dem Bericht. Das bedeutet, "der tatsächliche Wert liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich darunter", so Czichon.

Der Bundesverband Windenergie (BWE) hat für eine Berechnung des Materialabriebs die Firmen befragt, die die Rotorblätter reparieren: "Und die geben Werte so zwischen zwei und drei Kilogramm pro Anlage an", so Steffen Czichon. Dies decke sich auch mit den Ergebnissen einer Masterarbeit der Universität Hannover und des IWES, die kürzlich erschien. Auch hier wurden die Reparaturberichte von drei Windparks analysiert: "Und auch da kommen Werte raus, die ungefähr in dem Bereich liegen. Also ein, zwei, drei Kilogramm pro Anlage scheinen da realistisch zu sein."