Auch Behauptungen über wassergefährdende Stoffe stimmen nur teilweise. Richtig ist, dass Windräder solche Stoffe enthalten und diese das Grundwasser verunreinigen können. So werden für den Betrieb von Windkraftanlagen je nach Anlage Getriebe- und Hydrauliköle, Schmiermittel, Kühlmittel und Öltransformatoren verwendet. Allerdings wird das Risiko der Kontamination durch die Regelungen zu Trinkwasserschutzgebieten und gesetzliche Mindestanforderungen an die Anlagen minimiert und ist damit nicht höher als bei anderen Baumaßnahmen. Zudem sind in Deutschland bisher keine Fälle einer Kontamination bekannt.

Windräder haben also keinen pauschalen negativen Einfluss auf die Qualität und die Menge des Grundwassers. Grundsätzlich gelten für deren Bau und Betrieb dieselben Anforderungen wie für andere Bauwerke und Anlagen. Damit bestehen auch ähnliche Risiken, resümiert der Faktencheck-Bericht.

Ein weiteres Argument gegen Windräder ist das für den Bau eingesetzte Balsaholz. So wird beispielsweise auf der Website der Thüringer "Waldbürger-Initiative" behauptet, "dass bis zu 40 Bäume Balsaholz in einem einzigen Rotorblatt verbaut sind".

Es stimmt, dass Balsaholz im Windradbau zum Einsatz kommt und Umweltorganisationen die Verwendung kritisieren, bestätigt auch ein Faktencheck-Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Doch finde der Rohstoff bei Weitem nicht in jeder Anlage Verwendung. Zudem ist die Baumart nach Angaben der Weltnaturschutzunion (IUCN) weit verbreitet und reichlich vorhanden, sie wächst schnell, regeneriert sich gut und wird nach den IUCN-Kriterien der Roten Liste als "nicht gefährdet" eingestuft, ist also keine bedrohte Pflanzenart. Mancherorts gilt sie sogar als invasiv.

In den sozialen Medien kommt laut dpa immer wieder der Vorwurf auf, dass für die Rotorblätter einer einzigen Windkraftanlage rund 150 Balsabäume gefällt werden müssten. "Was wird dafür abgeholzt? Genau, der Regenwald", so oftmals die Behauptung.

Allerdings findet Balsaholz immer weniger Verwendung in Windrädern. Stattdessen würden in Deutschland zunehmend spezielle Kunststoffe, PET und PVC-Schaum genutzt, erklärt etwa der Bundesverband Windenergie (BWE). Auch die Umweltschutzorganisation "Rettet den Regenwald" schreibt, dass bestimmte Hersteller "zunehmend PET-Schaumstoff, zum Teil sogar aus Recycling" für den Windradbau nutzen, heißt es in dem Faktencheck-Bericht der dpa.