"Die Expertisen, die ich anführe, sind nachlesbar in den Studien, auf die ich verweise", äußert sich Initiativen-Sprecher Andreas Schuster, der eine Physiotherapiepraxis in Erfurt betreibt und regelmäßig Vorträge bei Bürgerversammlungen und Infoabenden zu dem Thema hält. "Da es mir nicht darum geht, dass meine Zuhörer zu Rechtgläubigen werden, wie das die Klimademagogen mit moralischer Keule für ihre längst widerlegten Narrative von den Bürgern sogar als Schuldigkeit einfordern, füge ich meinen Ausführungen jedesmal an, dass man mein Referat keinesfalls glauben, sondern durch Eigenrecherche verifizieren oder widerlegen solle", so Schuster auf Nachfrage des MDR.