Wenn es um die Liebe geht, sind Tiere sehr einfallsreich. Sie machen sich lautstark bemerkbar, wie etwa die Rebhühner, die so von Artenschützern in Sachsen-Anhalt gut gezählt werden können . Farben und Tanzrituale spielen eine Rolle. Und auch, wer Rhythmus im Blut hat, kann gewinnen. Winkerkrabben zum Beispiel (hier im Speziellen die Art Afruca tangeri) setzen auf eine Kombination aus Bewegung und Vibration: Die Männchen dieser Krabbenart werben nicht nur mit auffälligem Winken ihrer übergroßen Schere, sondern auch mit rhythmischem Klopfen und Dröhnen, das sich durch den Boden fortpflanzt. Eine Forschungsgruppe der Universität Oxford hat nun erstmals ganz genau hingesehen und hingehört, wie diese seismischen Signale funktionieren.

Afruca tangeri ist an den Küsten der Iberischen Halbinsel heimisch, wo sie in den feuchten Schlickböden der Gezeitenzonen ihre Höhlen gräbt. In diesem geräuschvollen Lebensraum nutzen die Männchen eine besondere Form der Kommunikation: Sie erzeugen Vibrationen, indem sie mit ihrer Schere oder dem Panzer auf den Boden trommeln. Die so entstehenden seismischen Signale sind Teil eines mehrstufigen Balzrituals, das von sanftem Winken bis zu heftigem Untergrund-Trommeln reicht – besonders dann, wenn ein Weibchen in der Nähe ist. Die Forschungsgruppe hat dieses Verhalten mit Hilfe von Kameras und sogenannten Geophonen, also Messgeräten für Bodenvibrationen, aufgezeichnet und analysiert. Über 8.000 "Trommelsignale" wurden ausgewertet.