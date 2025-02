"Wir konnten zeigen, dass in den Ökosystemen, in den Termiten, Regenwürmern und Ameisen dominieren, diese auch den stärksten Einfluss auf den Nährstoffkreislauf haben", so Eisenhauer. Sie stellten insbesondere dort, wo Nährstoffe limitiert seien, eben diese für die Pflanzen bereit. "Die Nährstofflimitierung für Pflanzen und Mikroorganismen wird durch die Aktivität dieser wirbellosen Tiere aufgehoben und damit haben wir mehr mikrobielles Wachstum, stärkere Nährstoffumsätze und stärkeres Pflanzenwachstum", bilanziert der Leipziger Forscher.

Im Umkehrschluss hieße das auch: Je weniger von diesen drei wirbellosen Organismen in einem Ökosystem zu finden seien, desto schlechter falle auch die Nährstoffversorgung und somit eben auch das Pflanzenwachstum aus. Regenwürmer, Ameisen und Termiten spielten also eine zentrale Rolle.

Klimaveränderungen lösen Domino-Effekt aus

Auch in Hinblick auf die Klimaveränderung ist dieser Mechanismus extrem wichtig. Denn Pflanzen binden ja den Kohlenstoff aus der Atmosphäre – zunächst in der Pflanzenbiomasse und schließlich auch im Boden. Wenn die Pflanzen durch weniger Aktivität der Wirbellosen also schlechter wachsen, ist hier ein Domino-Effekt zu befürchten, so Eisenhauer: "Also es gibt dann diese kaskadierenden Effekte." Denn wenn die Pflanzen den Kohlenstoff nicht fixierten, gelange auch nicht genug davon in den Boden.

Eisenhauer betont, dass auch der Faktor Klima bereits in die aktuelle Analyse eingeflossen sei. Künftig wolle sich das Forschungsteam diesem Aspekt auch noch eingehender widmen. "In weiteren Studien können wir zukünftig auch zeigen, wie sich diese Verbreitung der Organismengruppen mit dem Klimawandel und mit Klimaextremereignissen verändern wird", sagt Eisenhauer.

Besserer Schutz: Im eigenen Garten anfangen

Neben der Klimaveränderung werden die Wirbellosen auch von anderen Faktoren wie etwa Pestiziden oder intensiver Landbewirtschaftung beeinflusst. Frühere Untersuchungen hätten bereits gezeigt, dass sich hier mit einem guten Management Effekte erzielen ließen, sodass unter anderem die Regenwurmgemeinschaften im Boden und damit auch die natürlichen Nährstoffkreisläufe gefördert werden könnten, so Eisenhauer.

Doch es sei nicht so einfach, den Menschen zu verdeutlichen, wie riesig die Bedeutung der Wirbellosen sei, denn sie hätten leider nicht das Charisma eines Pandabären, bedauert der Forscher. Auf dieses Dilemma und die wichtige Rolle der kleinen Wirbellosen soll auch der Tag des Regenwurms am 15. Februar jedes Jahres aufmerksam machen.