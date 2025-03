100 Milliarden Euro für den Klimaschutz haben die Grünen der Union und der SPD in den Verhandlungen über das schuldenfinanzierte Milliardenpaket abgerungen. Sie sollen zusätzlich in den Klima- und Transformationsfonds fließen, aus dem bereits Milliardenhilfen für die Gebäudesanierung oder den Umbau der Industrie gezahlt werden. Tatsächlich sind diese 100 Milliarden Euro zusätzlich bedeutsam, was aber nach wie vor fehlt, ist eine langfristige Strategie zur Anpassung an das sich verändernde Klima. Wirtschaftsforschungsinstitute wie das ifo Institut fordern eine solche Anpassungsstrategie.