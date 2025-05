2024 war weltweit das bislang wärmste Jahr der Wetteraufzeichnungen. Doch dieser Rekord wird in den kommenden fünf Jahren mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit erneut gebrochen. Das zeigen neue Prognosen der Weltwetter-Organisation (WMO), die am Mittwoch in Genf vorgestellt wurden. Demnach werde zu 86 Prozent auch in einem der kommenden Jahre die Schwelle von 1,5 Grad Plus gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter überschritten. Mit 70 Prozent Wahrscheinlichkeit könne das auch für den gesamten Temperaturdurchschnitt bis 2029 eintreffen.