In Thüringen schaffte es der Turmfalke bei der Zählung im vergangenen Jahr sogar auf Platz 26. In jedem fünften Garten oder Park war er zu sehen. Deutlich besser als im Bundesschnitt, da landete er auf Platz 39. Auf Platz 26 war dagegen bundesweit der Rotmilan. Dass Greifvögel auch bei der Gartenvogelaktion mitgezählt werden, ist nur konsequent. "Wenn man sie sieht, auf jeden Fall", sagt Tino Sauer vom Nabu Thüringen. "Ich habe zum Beispiel ein Turmfalkenpaar im Garten, in der Blaufichte." Und man merke an den Meldungen der Falken auch, dass viele Vogelfreunde bei der Zählung in Parks schauen oder in deren Umfeld, und schließlich mache sich der Vogel lautstark bemerkbar. "Den kriegen sie auch leicht mit."

Milan, Bussard, Falke – alles mitzählen

Insbesondere in den Dörfern fliegen darüber hinaus auch Rotmilan oder Mäusebussard. Alles mitzählen, erklärt Tino Sauer, es gibt keine Beschränkung. "Sie können auch eine Möwe mit aufschreiben." Jeder Vogel zählt, so Sauer, und das nicht nur für die Stunde der Gartenvögel. Aktuell laufe das bundesweite Brutvogelmonitoring, und da seien auch die Zahlen aus der Gartenvogelzählung wichtig. Adebar heißt das Projekt, das bis 2029 den Zustand der Vogelwelt in Deutschland kartieren will, um herauszufinden, wie sich die Bestände und Verbreitungsgebiete der Vogelarten in den letzten Jahren entwickelt haben.

