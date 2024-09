Ihr Ansatz unterscheidet sich deutlich von den Plänen zur Ausweitung von Städten, indem er Städte und Regionen zusammen denkt. So herrsche – anders als in den Städten mit Wohnungsknappheit – in den Regionen oftmals Leerstand und Bevölkerungsrückgang. Statt durch Neubauten knappe und wichtige Ressourcen wie Fläche und Baumaterialien zu verschwenden, in Natur und Landschaft einzugreifen und zusätzliche Treibhausgas- und Schadstoffemissionen zu erzeugen, sollte lieber über eine Integration des Bestehenden nachgedacht werden.

"Insbesondere die Revitalisierung des vorhandenen Gebäudebestandes, etablierter Stadtquartiere und letztlich ganzer Städte und Regionen bietet viele Ansatzpunkte, um den aktuellen Herausforderungen in der Regional- und Kommunalentwicklung zu begegnen sowie Potenziale für eine nachhaltige Entwicklung erschließen zu können", betont Prof. Robert Knippschild, einer der Autoren vom IÖR. Als Beispiel führt das IÖR ein vom Institut betreutes Pilotprojekt in Görlitz an. Unter dem Motto "Probewohnen" konnten Interessierte den Wohn- und Arbeitsstandort Görlitz bis zu drei Monate lang testen. Das IÖR wollte so ermitteln, wie kleinere Städte "in peripheren Lagen neue Einwohner gewinnen können".