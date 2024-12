Bildrechte: Laodracon carsticola 20 © Santi Xayyasith

Wissenschaftler haben im vergangenen Jahr 2023 in der Mekong-Region Südostasiens über 230 zuvor nicht beschriebene Wirbeltier- und Pflanzenarten entdeckt. Laut dem neusten Bericht der Umweltstiftung WWF wurden in knapp zwölf Monaten 173 Gefäßpflanzen-, 26 Reptilien-, 17 Amphibien-, 15 Fisch- und drei neue Säugetier-Arten registriert. Damit stieg die Zahl der neuentdeckten Tier- und Pflanzenarten in der Mekong-Region seit 1997 auf 3.623.