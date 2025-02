"Unsere Analyse eines Langzeitdatensatzes hat bestätigt, dass die Erholung von Ökosystemen Zeit braucht, sagt Co-Autor Robert Beschta. "In den ersten Jahren dieser trophischen Kaskade begannen die Pflanzen nach jahrzehntelanger Unterdrückung durch den Wapiti erst wieder zu wachsen. Aber die Stärke dieser Erholung, die sich in der dramatischen Zunahme des Volumens der Weidenkronen zeigt, wurde in den folgenden Jahren immer deutlicher."

Außerdem, so Beschta, haben diese verbesserten Bedingungen lebenswichtige Lebensräume für Vögel und andere Arten geschaffen und gleichzeitig auch die anderen Bedingungen am Fluss verbessert. "Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die Verwendung des Kronenvolumens von Ufergehölzen als Schlüsselmaßstab für die Bewertung der Stärke der trophischen Kaskade nützlich ist und möglicherweise die Methoden für Studien über Ufergebiete an anderen Orten verbessert."

Unsere Ergebnisse unterstreichen die Macht der Raubtiere als Architekten der Ökosysteme. William Ripple, Studienleiter

Allerdings stellten die Studienautoren auch fest, dass der Grad der Erholung im Nationalpark sehr unterschiedlich ist und sich nicht alle Standorte so gut wie die Ufergebiete erholen. Ufergebiete seien aber von besonderer Bedeutung, weil sie wichtige Nahrungsquellen und Lebensraum für mehr Wildtierarten bieten als jeder andere Lebensraumtyp. Außerdem sind sie für ihre große Artenvielfalt, Struktur und Produktivität bekannt.

"Unsere Ergebnisse unterstreichen die Macht der Raubtiere als Architekten der Ökosysteme", sagt Studienleiter William Ripple. "Die Wiederansiedlung von Wölfen und anderen großen Raubtieren hat Teile von Yellowstone verändert, wovon nicht nur Weiden, sondern auch andere Baumarten wie Pappeln, Espen, Erlen und Beerensträucher profitieren. Es ist ein überzeugender Beleg dafür, wie Raubtiere, Beute und Pflanzen in der Natur miteinander verbunden sind." Bildrechte: NPS / Jim Peaco

Biber machen die trophische Kaskade noch komplexer

Diese Beziehung zwischen Tier- und Pflanzenwelt kann allerdings noch vielschichtiger sein, auch im Yellowstone. Denn bei der Uferbewaldung kommen auch noch Biber ins Spiel und sorgen für eine noch komplexere Form der trophischen Kaskade. Wissenschaftler verglichen in früheren Studien Pappeln in Bereichen, in denen die Gefahr eines Wolfsangriffs entweder hoch oder niedrig war. Ergebnis: Die höchsten Pappeln wuchsen in Bereichen, in denen Biber-Dämme eine Überflutung der Bachauen herbeiführten, so dass die Wapitis nicht mehr an den Uferbewuchs herankamen.

Vermutet wird, dass die Wapitis vorher (nach der Ausrottung der Wölfe in den 1920er Jahren und bei fehlender Bejagung der Hirsche) so viel von den jungen Pappeln hatten fressen können, dass nicht mehr genügend Baumstämme für die Lebensraumgestaltung der Biber übrig gewesen waren, was damals auch zum Verschwinden der Biber geführt hatte.