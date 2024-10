Noch mehr Informationen zu Haien und beeindruckende Bilder gibt es in der Dokumentation "Haie – Das geheime Abenteuer" zu sehen. Die Dokumentation läuft am Sonntag, dem 20.10. um 23:05 Uhr im MDR und ist abrufbar in der ARD Mediathek. Die Dokumentation ist zudem der Gewinnerfilm des Silbersalz Festivals 2023 in der Kategorie "MDR Science & Media Award". Das Silbersalz-Festival findet auch in diesem Jahr vom 30.10. bis 03.11. in Halle an der Saale statt.