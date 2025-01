Außer im Südwesten (Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg) war 2024 auch in jedem einzelnen Flächen-Bundesland das wärmste Jahr seit Beginn der Datenerfassung, also auch in den mitteldeutschen. Und hier war der Vorsprung vor 2023 sogar noch etwas größer. In Sachsen 0,51 Grad, in Sachsen-Anhalt 0,46 und in Thüringen 0,32.