MDR Wissen: In ihrem Buch "Es gibt keinen Planet B" geben Sie ganz konkrete Handlungstipps, wie der einzelne etwas tun kann, um den CO2 Ausstoß zu verringern. Wie haben Sie ihr Leben denn verändert: Was tun Sie nicht mehr, um das Klima zu schützen?

Anderseits will ich aber auch nicht zu nachgiebig mit mir sein. Ich fliege nicht mehr viel, denke nach, ob es notwendig ist. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr fliege. Ich fahre auch weniger Auto, auch schon vor der Corona-Krise, dafür mehr Fahrrad. Ich ändere meine Essgewohnheiten. Ich bin nicht komplett Vegetarier, noch nicht, aber ich arbeite daran. Wenn ich Sachen kaufe, überlege ich genau, was es ist und ob es von guter Qualität ist. Ich kaufe weniger und versuche alle Aspekte meines Lebens in die richtige Richtung zu bringen. Ich investiere in nachhaltige Projekte und auch Rentenfonds und achte darauf, dass meine Bank in Dinge investiert, die dem Planeten nicht schaden.