Müllsammler lassen sich auch ganz bequem von zu Hause aus unterstützen: Bei 4Ocean kann sich jeder ein Armband aus recycelten Materialien kaufen und durch den Kauf 450 Gramm Müll "entfernen". Die ca. 16 Euro fließen direkt in Säuberungsprojekte. Mit dem von zwei Surfern gegründeten Projekt konnten im Jahr 2017 über hundert Tonnen Müll aus Ozeanen und von Stränden entfernt werden.

3. Großreinemachen der Weltmeere

Bildrechte: MDR/The Ocean Cleanup Über fünf Trillionen. Also eine Zahl mit 18 Nullen. So viele Plastikteile schwimmen nach Angaben von The Ocean Cleanup im Meer. Das Ziel, die Ozeane von ihren Müllteppichen zu befreien, klingt einfacher als es ist: Mit Fangnetzen würde das einfach viel zu lange dauern. The Ocean Cleanup hat deshalb eine bis zu zwei Kilometer lange, schlauchförmige Boje entwickelt, die autonom im Meer treibt und den Müll selbst sammelt. Ein Anker sorgt dafür, dass der Sammler nicht zu schnell wegtreibt. Schiffe holen den gesamnmelten Müll dann ab. Mitte des Jahres soll das Projekt im Pazifik starten und ab 2020 auf allen Weltmeeren Plastikmüll bekämpfen. Damit das auch klappt, ist das Projekt noch auf Spenden angewiesen.

4. Frühjahrsputz, stadtweit

Bildrechte: IMAGO Eine Art Plogging, nur ohne den lästigen Sport, gibt's bereits seit Jahren in vielen Städten: Beim Frühjahrsputz werden Bürger, Vereine, Firmen und Schulen eingeladen, mit Putzaktionen die Stadt auf Vordermann zu bringen.



Frühjahrsputzaktionen finden dieses Jahr zum Beispiel wieder in Dresden, Magdeburg und Leipzig statt, aber auch in kleineren Orten. Von Seiten der Städte werden dazu Müllsäcke zur Verfügung gestellt. In Leipzig sind beim Frühjahrsputz im vergangenen Jahr 76 Tonnen Müll eingesammelt worden.

5. Kennt man ja gar nicht anders: Mülltrennung