Die Forscher haben ihren Fokus ganz bewusst auf die Hengste gesetzt, denn frühere Untersuchungen hatten gezeigt, dass es zwar viele Stutenlinien bei den modernen Pferden gibt, aber nur sehr wenige Hengstlinien. Eine weitere Studie hatte bereits nachgewiesen, dass es bis zur Eisenzeit eine wesentlich vielfältigere Genetik bei den Hauspferden gab, so die IZW-Forscher. Bisher sei aber unklar gewesen, wann und warum all diese Hengstlinien bis auf eine einzige verschwanden. Diese Frage beantwortet die aktuelle Studie: Schuld ist offenbar künstliche Selektion - also das gezielte Züchten der Tiere. Zunächste hätten Nomaden in der Eurasischen Steppe und später die Römer für das Verschwinden der anderen Hengstlinien gesorgt. Für ihre Studie haben die Forscher Proben von Pferdezähnen oder -knochen aus Ausgrabungen in Europa und Asien ausgewertet.

Genetische Vielfalt gibt es nur noch bei Stuten. Bildrechte: IMAGO

Dabei hätten die frühen Pferdezüchter schon gezielt gezüchtet. Das heißt, dass sie individuell ausgewählte Tiere miteinander paarten, um entsprechende Eigenschaften bei den Fohlen zu erreichen. Während diese Zucht sich bis zur Eisenzeit vor allem auf die Stuten konzentrierte, änderte sich das den Forschern zufolge mit der Regierungsübernahme des Römischen Reichs in Europa und weiten Teilen von Asien und Nordafrika. Die Römer hätten eine sehr strikte Zuchtpraxis bei allen Nutztieren, die sich auf die männlichen Tiere fokussiert habe.



Das habe vor allem daran gelegen, dass Hengste zahlreiche Nachkommen in kurzer Zeit zeugen können, während Stuten ihre Fohlen erst einmal austragen müssen. Im Laufe der Zeit setzte sich dann eine einzige Hengstlinie gegen die anderen durch, so die Forscher. Das sei sogar soweit gegangen, dass diese sich auch nach Zusammenbruch des Römischen Reichs weiter fortgesetzt habe - und das bis heute. Das Y-Chromosom, das ausschließlich männliche Tiere haben, habe somit an Variabilität verloren - kann sich also nicht mehr so einfach verändern. Nach Angaben des IZW-Forschers Arne Ludwig muss die genetische Verarmung allein beim Y-Chromosom aber nicht nachteilig für die Population sein. Denn Stutenlinien gebe es nach wie vor zahlreich.