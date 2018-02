Gesundheitsexperten sind besorgt über die Ausbreitung multiresistenter Erreger in deutschen Bächen, Flüssen und Badeseen. "Das ist wirklich alarmierend", sagte Tim Eckmanns vom Robert Koch-Institut dem NDR. Eckmanns zufolge sind die Keime, gegen die viele Antibiotika keine Wirkung mehr erzielen, in einem für ihn überraschenden Ausmaß in der Umwelt angekommen.

Im Auftrag des NDR waren zuvor an zwölf verschiedenen Orten in Niedersachsen - in Bächen, Flüssen, drei Seen und einer Talsperre - Proben genommen worden. Das Ergebnis war erschreckend. In allen Proben fanden Wissenschaftler Antibiotikaresistente Erreger. Zwar war den Experten schon im Vorfeld bekannt, dass solche Keim in der Umwelt zu finden sind, doch sowohl die Vielzahl als auch die Art der Erreger war so nicht erwartet worden.