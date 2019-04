Klinikabwässer sind ein Lieblingsreservoir von Antibiotika-resistenten Erregern und resistenten Genen. Auch in Flugzeug-Toiletten kommen Resistenzgene in außerordentlicher Vielzahl vor. Das sind zwei wichtige Erkenntnisse eines vom Bundesministerium für Bildung geförderten großangelegten Verbundprojektes mehrerer Forschungseinrichtungen unter Führung der Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

Die Forscher des Verbundprojektes HyReKA hatten Eintragspfade und Verbreitungswege von antibiotikaresistenten Bakterien, Antibiotika-Resistenzgenen und Antibiotika-Rückständen bei einem Krankenhaus der Maximalversorgung sowie bei Tiermast- und Schlachtbetrieben, in Flugzeugen, auf Flughäfen sowie in freien Gewässern untersucht.

Vor allem bei den getesteten Klinikabwässern wurden die Wissenschaftler fündig. Neben antibiotikaresistenten Keimen und Genen konnten sie dort auch höhere Antibiotika-Konzentrationen nachweisen als etwa in freien Gewässern. Die Bakterien, welche die Forscher in den Abwässern landwirtschaftlicher Betriebe fanden, waren viel seltener multiresistent gegen Antibiotika als die Bakterien in Klinikabwässern.

MRSA-Krankenhauskeime: Über Klinikabwässer können multiresistente Bakterien nach außen gelangen.

Masttieranlagen und Schlachtbetriebe, die im Rahmen von HyReKA untersucht wurden, leiteten keine Abwässer in kommunale Kläranlagen ein. Die in Schweine- und Geflügelschlachthöfen nachgewiesenen antibiotikaresistenten Krankheitserreger wurden größtenteils durch die Kläranlagen der Betriebe eliminiert.

Im europäischen Vergleich steht Deutschland bei der Verbreitung antibiotikaresistenter Bakterien in Abwässern trotz allem noch recht gut da. Das hat eine kürzlich veröffentlichte internationale Studie ergeben, in der Wasseraufbereitungsanlagen von sieben europäischen Ländern untersucht wurden. Dabei konnten die Forscher ein auffälliges Nord-Süd-Gefälle nachweisen: In den südeuropäischen Ländern Portugal, Spanien, Zypern sowie im westeuropäischen Irland war die Anzahl der in Abwässern gefundenen Resistenzgene höher als in Finnland, Norwegen und Deutschland.