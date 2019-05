Ein großes Problem ist nach Ansicht von Winter die "unglaubliche Menge an Flächenversiegelungen" bei den zahlreichen Baumaßnahmen in Deutschland. Hier sei es wichtig, dass die vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen "effizient und sinnvoll" getätigt werden: "Es reicht dann eben nicht aus, drei, vier junge Bäume in die Mitte von einem Autobahndreieck zu pflanzen, um dadurch eine riesen Fläche, die dadurch verloren gegangen ist, zu ersetzen." Da müsse man noch sehr viel effizienter werden und wirklich auch auf die Experten hören, betont der Biodiversitätsforscher.

Autobahn-Baustelle. Riesige Flächen werden in Deutschland jährlich für Bauprojekte versiegelt. Bildrechte: dpa