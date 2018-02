Das war ziemlich knapp. In einer relativ geringen Entfernung von rund 4,2 Millionen Kilometern ist am Sonntagabend (22:30 Uhr MEZ) der Asteroid "2002 AJ129" an der Erde vorbei gerast. Das hat die US-Raumfahrtbehörde NASA mitgeteilt. 4,2 Millionen Kilometer entspricht in etwa der zehnfachen Distanz zwischen Erde und Mond. Für astronomische Verhältnisse ist das nicht viel.