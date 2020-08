Die passende Reaktion auf diesen Tweet ließ nicht lange auf sich warten. "Also besteht Lebensgefahr ab einer Körpergröße von 132.000 km?", so der User Benjamin. Ein weiterer User reagiert prompt mit "Also betrifft er Kinder nicht". Das wiederum führte zu einer launigen Antwort des DLR: "Bei elterlichem Huckepacktragen, folkloristischen Menschenpyramiden auf mediterranen Marktplätzen oder anderen Anlässen, kann ich für nichts garantieren."

Andere Asteroiden waren 2020 bereits näher

Obwohl der Asteroid 2011 ES4 einen Paradeflug zwischen Erde und Mond durchführt, ist es nicht der Asteroid, der der Erde in diesem Jahr am nächsten kommt. Gleich drei andere Asteroiden waren für unseren Heimatplaneten zum Greifen nah.

Am 1. Februar flog der Asteroid 2020 CW mit nur 15.360 Kilometern Entfernung an der Erde vorbei. Das entspricht in etwa der doppelten Streckenlänge der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Wladiwostok.

Am 4. Mai schaffte es der Asteroid 2020 JJ auf eine Nähe von 11.520 Kilometern. Das entspricht exakt der Flugstrecke von Jakarta (Indonesien) nach Ibadan (Nigeria). Doch so nah wie der Asteroid 2020 QG kam der Erde in diesem Jahr noch keiner: Mit nur 2.950 Kilometern Entfernung flog er am 16. August an der Erde vorbei. Eine Entfernung, die sie vielleicht schon persönlich ohne Umsteigen geschafft haben, denn das ist Flugstrecke Leipzig-Halle nach Kairo.

Kann man den Asteroiden beobachten?