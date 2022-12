Der Meteorstrom hat seinen scheinbaren Ursprung, auch Radiant genannt, im nordöstlichen Teil des Sternbilds Bärenhüter (lat. Bootes), unterhalb der Deichsel des Großen Wagens. Früher hieß das Sternbild dort Mauerquadrant, daher auch der Name Quadrantiden. In manchen Jahren können sich 200 Sternschnuppen pro Stunde zeigen – in den meisten Jahren sind es aber bis zu 110 Sternschnuppen pro Stunde. Zumindest an ihrem Höhepunkt. Dieser wird in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar 2023 erreicht. Kurz nach Mitternacht geht das Sternbild weit im Osten auf. Am frühen Morgen des 4. Januar schauen Sie Richtung Südosten.