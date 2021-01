Anders sieht es mit der Sonnenfinsternis im Dezember auch nicht aus. Wie im Dezember 2020, als zum zweiten Mal in Folge Südamerika dran war, wird sich auch diese auf der Südhalbkugel apspielen. Sie beschränkt sich "auf die Antarktis, den südlichen Atlantik und den äußersten Süden Afrikas und ist deshalb von Europa aus gar nicht zu sehen", so Liefke. Mehr Glück hat man im Juni. Doch hier sollte man acht geben. Die erfahrenen Astronomin warnt:

Wer diesen wertvollen Tipp beachtet, kann sich zumindest für den Juni astronomisch rüsten. Es handelt sich um eine totale Sonnenfinsternis, zumindest in Teilen Kanadas, Grönlands, in der Arktis und im Osten Sibiriens ist sie ringförmig. Bei uns ist sie aber nur partiell und nur ein kleiner Teil der Sonne wird durch den Mond verfinstert, beteuert Liefke. Wenn man die Sonne nicht beobachtet, wird man davon kaum was mitbekommen: "Je weiter nördlich, desto größer ist der Anteil der Sonnenscheibe, der vom Mond abgedeckt wird, und ein wenig hilft es auch, weiter westlich zu sein. In Flensburg sind es 20 Prozent, am Bodensee gerade einmal sieben Prozent." Mitteldeutschland liegt irgendwo dazwischen.