Raumfahrt und Astronomie im Juli Mars-Expeditionen, Planetenschau und Sternschnuppen

Der Juli ist voller astronomischer Ereignisse. Bereits am 4. Juli geht es los. Die Erde erreicht ihr Aphel. Das heißt, dass sie auf ihrer Reise um die Sonne am weitesten von unserem Lebensspender entfernt ist. Bei seiner Wanderung um die Sonne umrundet der blaue Planet seinen Stern in einem elliptischen Bogen. Im Juli ist er der Sonne mit 151,1 Millionen Kilometer am fernsten und befindet sich im Aphel. Dies wird am 4.7. um 13.34 Uhr (mitteleuropäischer Sommerzeit) der Fall sein. Im Januar dagegen ist die Erde der Sonne am nächsten und befindet sich mit 147,1 Millionen Kilometern Abstand im Perihel.