Trotz der kalten Temperaturen ist die Erde am 5. Januar der Sonne auf ihrer elliptischen Umlaufbahn am nächsten. Das Phänomen wird Perihel genannt. Doch die eisigen Temperaturen dürften sich bald legen. Denn der astronomische Frühlingsanfang, das Äquinoktikum , wird am 20. März erreicht. Mit den steigenden Temperaturen nehmen auch die hellen Tage zu. Dafür werden die Nächte immer kürzer, bis sich das Blatt am 20. Juni wendet: Denn nun ist Sommersonnenwende und der astronomische Sommer beginnt. Zeitgleich werden aber die Tage kürzer und die Nächte länger.

Am 4. Juli – dem Tag, an dem die USA ihre Unabhängigkeit feiern – ist die Erde der Sonne ganz fern. Sie steht im Aphel, was der sonnenfernste Punkt ist. Dennoch schleichen sich zu diesem Zeitpunkt Gerüche von BBQ und Grill-Obsessionen durch die Nachbarschaften. Die Menschen wälzen sich in ihren Gärten und an den Stränden um von der Sonne gebrutzelt zu werden. Denn es ist Sommer. Doch auch diese Jahreszeit geht irgendwann zu Ende. Am 22. September findet die Herbst-Tagundnachtgleiche statt und der astronomische Herbst bricht ein. Die Tage werden immer kürzer, und umso später das Jahr wird, desto mehr drängt sich die Frage auf: Welche Jacke oder welchen Mantel zieht man diesen Winter an? "Winter is coming" und er wird noch bis ins nächste Jahr reichen. Doch am 21. Dezember ereilt eine frohe Kunde das Land. Die Tage werden wieder länger, denn es ist Wintersonnenwende.