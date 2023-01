Außerirdisches Leben Gibt es Aliens in unserem Sonnensystem?

"Die Fontänen auf Enceladus legen uns die interessanten Moleküle praktisch auf den Präsentierteller", erklärt der Forscher. Er und sein Team gehen davon aus, dass sich die Moleküle an aufsteigende Gasbläschen im unterirdischen Ozean heften. So gelangen sie an die Oberfläche und werden zusammen mit dem verdampfenden Salzwasser ins Vakuum des Weltalls geschossen. Dort gefriert das Wasser und bindet die organischen Moleküle an sich.

Gibt es auf dem Meeresgrund von Enceladus hydrothermale Quellen?

Die Daten der Cassini-Raumsonde, die zwischen 2004 und 2017 den Gasriesen Saturn und seine Monde erforschte, liefern auch heute noch aufschlussreiche Erbenisse. Besonders die südpolare Region des Saturnmondes ist geologisch aktiv. Bei mehreren Flügen durch die Fontänen konnten die Messinstrumente der Raumsonde molekularen Wasserstoff und Methan nachweisen.

Ähnlich wie auf der Erde vermuten die Forschenden, dass es heiße Quellen mit einer lebensfreundlichen Umgebung auf dem Meeresgrund von Enceladus gibt. Chemische Prozesse könnten in solchen Quellen molekularen Wasserstoff und Methan entstehen lassen. Auf der Erde bieten solche tief liegenden hydrothermalen Quellen ein reichhaltiges Ökosystem – obwohl diese Orte kein Sonnenlicht erreicht. Ob diese heißen Quellen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Leben auf der Erde gespielt haben, ist bisher unklar. Die Raumsonde Cassini am Saturn. Unten befindet sich der Planet, oben seine Ringe. Bildrechte: JPL-Caltech

"Die beobachtete Menge an Methan lässt sich nicht allein durch nichtbiologische Veränderungen des felsigen Untergrunds erklären", hat ein Forschungsteam der Universität PSL in Paris bei der Untersuchung der Cassini-Daten herausgefunden. Jedoch ist es ein Hinweis auf heiße Quellen am Meeresboden von Enceladus. "Ausreichend Zeit für die Entstehung von Leben" gibt es dort auf jeden Fall, denn die Forschenden schätzen, dass die lebensfreundlichen Bedingungen auf dem Saturnmond bereits seit mehreren Milliarden Jahren existieren.

Auch andere Messungen zeigen die Anwesenheit von molekularen Wasserstoff und Kohlendioxid. "Die relative Häufigkeit von molekularem Wasserstoff in der Fontäne deutet zudem auf ein thermodynamisches Ungleichgewicht, das die Entstehung von Methan aus Kohlendioxid im Ozean von Enceladus ermöglicht", schreiben Forscher des texanischen Southwest Research Institutes.

Letzter Baustein für Leben entdeckt

Die meisten Elemente, die für das Leben notwendig sind, wurden bereits auf Enceladus entdeckt: Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben nun auch den letzten Baustein für Leben in den Cassini-Daten vom Eismond Enceladus entdeckt: Phosphor – dieser Nährstoff wird für den Aufbau von DNA und RNA benötigt. Die Konzentrationen auf dem Meeresboden des Saturnmondes sind möglicherweise tausendmal höher als im Ozean der Erde. Damit sind alle Kriterien für einen bewohnbaren Ozean erfüllt.

Ein Großteil des Phosphors auf der Erde ist in Mineralien eingeschlossen. Seine Verfügbarkeit steuert oft die Geschwindigkeit, mit der sich das Leben ausbreiten kann. Im äußersten Saturnring, dem E-Ring, hat ein japanisches Forschungsteam nach Partikeln gesucht, die von Enceladus Eiswasser-Fontänen ins All ausgestoßen wurden. Einige der Eiskörner im E-Ring sind mit einer Phosphorverbindung namens Natriumphosphat angereichert. Der Planetenforscher Yasuhito Sekine vom Tokyo Institute of Technology und sein Team gehen davon aus, dass ein Kilogramm Wasser aus dem Ozean von Enceladus etwa 1 bis 20 Millimol Phosphat enthält. Damit wäre diese Konzentration tausendmal höher als in den großen Ozeanen der Erde. Der Saturn aufgenommen von der Raumsonde Cassini am 2. Januar 2010. Bildrechte: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Am Boden des unterirdischen Ozeans von Enceladus könnte Phosphat durch Reaktionen zwischen Meerwasser und einem phosphathaltigen Mineral namens Apatit entstehen, bevor es durch Geysire ins All geschleudert wird.

Sekine hofft, dass der Nährstoff auf dem Eismond nur sehr langsam verbraucht wird. Ansonsten wäre fremdes Leben eher unwahrscheinlich. Denn auf der Erde wird Phosphor von seinen Bewohnern schnell verwertet – auf Enceladus gibt es den Nährstoff aber in Hülle und Fülle. Der Planetenforscher ist optimistisch, dass Apatit auch auf anderen eisigen Ozeanwelten in unserem Sonnensystem vorkommen kann.

Die schneebedeckte Welt von Saturnmond Enceladus

Nicht alle Wassereis-Partikel, die die Fontänen ins All schleudern, werden Teil des äußeren Saturnrings. Einige Partikel fallen zurück auf die eisige Oberfläche von Enceladus und bleiben als dicke Schneeschicht liegen. An manchen Stellen ist der flaumige Stoff 700 Meter tief. "Wenn man einen Roboter dort landen will, muss man verstehen, worauf er landen wird", sagt die Planetenforscherin Emily Martin vom National Air and Space Museum in Washington DC.

Um die Dicke der Schneedecke zu schätzen, nahmen die Forschenden die schneebedeckten Landschaften Islands als Referenzmodell. Auf dem Inselstaat gibt es geologische Merkmale, die als Grubenketten bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um Linien von Pockennarben im Boden, die entstehen, wenn loses Geröll wie Felsen, Eis oder Schnee in einen darunter liegenden Riss fließt – ähnliche Merkmale sind überall im Sonnensystem und auch auf Enceladus zu finden. Aufnahme des Saturnmondes Enceladus durch die Cassini Raumsonde: Seine Eisspalten, die Tigerstreifen, sind darauf gut zu erkennen. Bildrechte: NASA, ESA, JPL, SSI, Cassini Imaging Team

Die Gischt auf Enceladus stammt wahrscheinlich aus einem salzigen Ozean unter seiner Eishülle. Doch bis sich so viel Schnee hätte ablagern können, wären laut den Berechnungen des Forschungsteams 4,5 Milliarden Jahre vergangen. Das entspricht dem Alter des gesamten Sonnensystems und scheint unwahrscheinlich. Zudem müsste sich der Schnee der unteren Schichten über die Jahre gefestigt haben, wäre damit weniger flaumig und die Schichten wären weniger tief. In der Vergangenheit müssten die Fontänen noch mehr Eiswasserpartikel ins All geschleudert haben als die bisherigen Messungen zeigen.

Enceladus: Der wahrscheinlichste Kandidat für fremdes Leben in unser Sonnensystem?

Da Leben nach heutigem Verständnis wahrscheinlich Wasser und eine Energiequelle benötigt, sind die Voraussetzungen dafür bei kaum einem anderen Himmelskörper besser als auf Enceladus. Viele Forscher halten Enceladus für einen der wahrscheinlichsten Orte, um außerirdisches Leben zu beherbergen. Es handelt sich um eine Welt, die von Eis umgeben ist und unter der sich ein Ozean aus salzigem Wasser verbirgt.

Um Leben auf Enceladus zu finden, müssen dort eines Tages auch eine Landefähre und ein Rover landen. Dafür ist es wichtig, die Oberflächenbeschaffenheit zu kennen. Spuren von Leben – also fremde bakterielle Bestandteile, DNA oder Lipide (wasserunlösliche Naturstoffe wie Fette oder Wachse) – könnten jedoch auch in den Fontänen nachgewiesen werden. Zumindest haben Forschende der Universität Leipzig und ihre internationalen Partner die dafür benötigten Messinstrumente für zukünftige Weltraummissionen getestet.