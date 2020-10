Seit 1930 gibt es sie nicht mehr in der Nordsee. Die Auster. Genauer gesagt die europäische Auster, sagt die Meeresbiologin Bernadette Pogoda.

Es gibt derzeit keine Chance, dass die Auster von alleine zurückkehrt, obwohl es kaum noch Austernfischerei gibt; in Deutschland ja überhaupt nicht mehr."

Bis zum Zeitalter der Industrialisierung kann man davon ausgehen, dass die Auster sehr nachhaltig genutzt wurde, also Mengen entnommen wurden, die die Austernbestände auch nachproduzieren konnten.

Dr. Bernadette Pogoda Bildrechte: AWI

Ein ausbalanciertes, nachhaltiges Management also. Was der Meeresbiologin zufolge auch daran lag, dass die Menschen damals nicht weit aufs Meer hinausfahren konnten und die Austern an der Küste von Hand entnommen haben. Mit der Industrialisierung habe sich das alles verändert, sagt Pogoda.