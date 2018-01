Warum und wie kann das Axolotl Körperteile nachwachsen lassen? Ob Bein, Rückenmark oder Netzhautgewebe - der Ambystoma mexicanum hat erstaunliche Fähigkeiten, von denen der Mensch bisher nur träumt. Wissenschaftlern des Forschungsinstituts für molekulare Pathologie in Wien (IMP) haben gemeinsam mit Kollegen vom Max Planck Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden die komplette Erbinformation des mexikanischen Schwanzlurchs entschlüsselt.

Sergej Nowoshilow, Co-Autor der Studie und Postdoktorand am IMP, wertet die Genomentschlüsselung als echten Meilenstein in der Axolotl-Forschung: "Wir haben jetzt die genetische Karte in der Hand, mit der wir untersuchen können, wie komplizierte Strukturen - zum Beispiel Beine - nachwachsen können". Diese "genetische Karte", von der Nowoshilow spricht, ist für Forscher weltweit eine wichtige Grundlage für die Erforschung von Gewebe-Regeneration.